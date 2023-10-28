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В Украине заключенных начали привлекать к работе на шахтах

Фото: заключенных начали привлекать к работам на шахтах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Угледобывающие предприятия начали привлекать к работе заключенных.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", - отметил Малюска.

По словам министра, таким образом восполняется дефицит рабочей силы, сами заключенные получают навыки, способствующие трудоустройству в будущем, а также приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги, наполнять бюджетный спецфонд.

По подсчетам Малюськи, за смену 10 работников добывают 25 тонн угля, который является основой энергобезопасности.

Напомним, ранее Малюска сообщал, сколько Украине обходится содержание заключенного.

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