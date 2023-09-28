Сколько Украине стоит содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры
Расходы на содержание заключенного в Украине обходятся в несколько десятков гривен в сутки. В то же время расходы на систему намного больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.
"Расходы на одного заключенного являются мизерными, это буквально несколько десятков гривен в день. Если же речь идет обо всех расходах на систему - это включает коммунальные платежи, электричество, канализация, административные расходы. Общие бюджеты мы говорим о миллиардах гривен, конкретные расходы - в зависимости от методологии", - заявил министр.
Содержание российских военнопленных
В марте заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказывала о том, что на содержание одного военнопленного террориста Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно. Речь идет о расходах на:
- одежду;
- медицинское обеспечение;
- еду;
- коммунальные услуги;
- обустройство места содержания;
- персонал;
- охрану.
В то же время содержание заключенного в СИЗО составляет не намного больше - около 11 000 грн в месяц.
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