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Сколько Украине стоит содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры

Четверг 28 сентября 2023 15:03
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Сколько Украине стоит содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры Фото: Денис Малюска, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Расходы на содержание заключенного в Украине обходятся в несколько десятков гривен в сутки. В то же время расходы на систему намного больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

"Расходы на одного заключенного являются мизерными, это буквально несколько десятков гривен в день. Если же речь идет обо всех расходах на систему - это включает коммунальные платежи, электричество, канализация, административные расходы. Общие бюджеты мы говорим о миллиардах гривен, конкретные расходы - в зависимости от методологии", - заявил министр.

Содержание российских военнопленных

В марте заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказывала о том, что на содержание одного военнопленного террориста Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно. Речь идет о расходах на:

  • одежду;
  • медицинское обеспечение;
  • еду;
  • коммунальные услуги;
  • обустройство места содержания;
  • персонал;
  • охрану.

В то же время содержание заключенного в СИЗО составляет не намного больше - около 11 000 грн в месяц.

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Министерство юстиции Украины
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