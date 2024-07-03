В Литве волонтеры и Грибаускайте начали сбор средств на дроны для Украины

В Литве организация Blue/Yellow совместно с экспрезидентом Далей Грибаускайте запустили кампанию "Привет из Литвы" для сбора средств на дроны для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Отмечается, что кампания продлится все лето. А ее цель – приобрести и отправить на фронт в Украину как можно больше дронов литовского производства или сборки.

Интересно и то, что патроном кампании является экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Она подчеркнула, что "Украина – это наш общий фронт, где каждый из нас может быть тяжелым кулаком для агрессора".

"Будем отправлять в бой наши литовские беспилотники, чтобы они боролись с врагом от нашего имени. Боремся за жизнь, за победу, за будущее", - рассказала Грибаускайте.

Кроме этого, каждый, кто пожертвует 500 евро, сможет отправить в Украину именной беспилотник с поздравлением от Литвы.

"Только за первое полугодие этого года мы закупили и отправили в Украину более 2 000 беспилотников - от небольших FPV до крупных и специализированных для выполнения конкретных миссий. Конечно, этого недостаточно, поэтому мы стремимся добавить по крайней мере еще несколько сотен дронов в этом месяце", - говорит он. Лаура Паукште, директор Blue/Yellow.

Поддержка Литвы Украины

Литва - один из главных союзников Украины. В частности, Вильнюс недавно передал 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

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