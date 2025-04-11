В Украине TruCAM заработали на 25 новых локациях: где будут радары (полный список)

Где именно и для чего будут работать радары TruCAM

Правоохранители рассказали, что с 11 апреля 2025 года патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.

Были также внесены изменения в 10 уже существующих участков.

Уточняется, что TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений.

"Это дает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения", - объяснили гражданам.

Отмечается, что места использования радаров определены;

с учетом состояния аварийности;

на аварийно-опасных участках;

в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В целом на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM (измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог).

Особенности использования TruCAM во время войны

В Патрульной полиции рассказали, что в тех регионах Украины, где продолжаются активные боевые действия (в частности в Донецкой и Луганской областях), приборы временно не используются.

Между тем на отдельных безопасных участках радары используют:

в Запорожской области;

в Николаевской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Херсонской области.

Украинцам напомнили также, что в местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации.

"Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте", - сообщили правоохранители.

В завершение патрульные отметили, что превышение скорости - одна из самых распространенных причин ДТП.

"Будьте ответственными! Соблюдение правил спасает жизни", - подытожили в полиции.