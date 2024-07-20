RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продолжается аномальная жара: в НСЗУ посоветовали, как уберечься от перегрева тела

Фото: как уберечься от перегрева в аномальную жару (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

При нахождении в условиях аномальной жары следует соблюдать ряд рекомендаций, чтобы избежать перегрева тела и существенного ухудшения физического состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ в Telegram.

На фоне продолжающейся аномальной жары в ряде регионов Украины НСЗУ предоставило рекомендации, которые помогут легче перенести такие температуры и минимизировать риски перегрева тела.

В частности, рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами и, по возможности, не находиться на улице в разгар жары.

Также рекомендуется одевать вещи из натуральных тканей и иметь легкую, не обтягивающую одежду.

Кроме того, следует носить закрытую одежду и шляпы, а также пользоваться солнцезащитными кремами.

В НСЗУ напоминают о необходимости пить воду и избегать употребления алкоголя, а также сладких напитков. Физическую активность в жару также следует отложить. Вместо этого рекомендуется принимать прохладный душ, сведя к минимуму использование декоративной косметики.

В сообщении отмечают, чтобы водители не оставляли в машине маленьких детей и животных.

Правила для здоровья в жару

Также недавно мы рассказывали о том, как пережить жару по советам врачей.

Раньше мы объясняли, кому и когда нужно использовать SPF.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУЗдоровье