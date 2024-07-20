В Украине продолжается аномальная жара: в НСЗУ посоветовали, как уберечься от перегрева тела

На фоне продолжающейся аномальной жары в ряде регионов Украины НСЗУ предоставило рекомендации, которые помогут легче перенести такие температуры и минимизировать риски перегрева тела.

В частности, рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами и, по возможности, не находиться на улице в разгар жары.

Также рекомендуется одевать вещи из натуральных тканей и иметь легкую, не обтягивающую одежду.

Кроме того, следует носить закрытую одежду и шляпы, а также пользоваться солнцезащитными кремами.

В НСЗУ напоминают о необходимости пить воду и избегать употребления алкоголя, а также сладких напитков. Физическую активность в жару также следует отложить. Вместо этого рекомендуется принимать прохладный душ, сведя к минимуму использование декоративной косметики.

В сообщении отмечают, чтобы водители не оставляли в машине маленьких детей и животных.