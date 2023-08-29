В Украине за трое суток собрали рекордную сумму на 10 000 FPV-дронов для ВСУ

Сбор на украинской благотворительной платформе UNITED24 на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом для Сил обороны Украины был закрыт всего за трое суток. 303 659 человек и сотня украинских бизнесов собрали 235 000 000 гривен.

Фонды "Повернись живим", UNITED24 и банк "Монобанк" в рамках операции "Єдність" собрали средства для приобретения FPV-дронов. 235 млн гривен собрали всего за 3 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные благотворительной платформы.

Как известно, закупку и передачу дронов-камикадзе в войска будет осуществлять фонд "Повернись живим". Модели FPV-дронов, а также боеприпасы к ним согласованы с военными.

Также свой вклад в 1 млн гривен внесла украинская группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ".

Среди других компаний, присоединившихся к сбору и задонативших более 1 млн гривен, сеть аптек "АНЦ" и технологическая компания Roosh.

Еще по 3 млн гривен задонатила группа компаний "Интер-Единство" и торговая сеть "Сільпо". 2 млн гривен задал агрохолдинг "Авис УкрАгро".

Крупнейшими донаторами сбора стали криптовалютная биржа WhiteBIT и ее основатель Владимир Носов, а также страховая компания ARX, перечислившие по 5 млн гривен.

Детальнее о том, как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше - в материале РБК-Украина.

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