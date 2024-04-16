Украине нужно мобилизовать ресурсы для развития "зеленой" энергетики, - Пайетт

"Мы также хотим помочь Украине мобилизовать ресурсы и инвестиции для развития ветроэнергетики, солнечной энергетики, децентрализованной генерации", - сказал Пайетт.

По его словам, недавно уничтоженная Трипольская ТЭС принадлежит к элементу устаревшей советской энергосистемы, которую достаточно легко было уничтожить российскими ракетами из-за ее размера и централизации.

"Самая надежная энергия в долгосрочной перспективе - это распределенная энергия, более гибкая сеть европейского типа - гораздо больше возобновляемых источников, Путину сложнее атаковать ее", - подчеркнул Паетт.

Он также отметил, что угроза со стороны России сохранится для Украины и это очень важный урок по обеспечению энергетической безопасности.

"Мы все должны признать, и я знаю, что украинцы знают это лучше, чем кто-либо другой. Проблемы безопасности никуда не денутся, даже если Украина одержит победу. Угроза со стороны России сохранится", - подытожил экс-посол США в Украине.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что власти должны срочно обеспечить поддержку инвесторов, которые смогут в ближайший год построить до 3 ГВт распределенной энергетики и до 2 ГВт систем накопления электроэнергии.

Недоплата "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, а за 2022 год – почти 45%.