В Украине тестируют новую ИИ-систему для Сил обороны

В Украине тестируют платформу искусственного интеллекта SPECTR, которая должна помочь военным штабам быстрее обрабатывать боевые данные и принимать решения. Систему разрабатывает Центр искусственного интеллекта "A1" при Министерстве обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.
Платформа предназначена для автоматизации части повседневных задач штабов. Она будет обрабатывать большие объемы информации, выявлять закономерности и формировать рекомендации для военных.
Система также должна помогать оценивать возможные варианты действий и прогнозировать вероятные шаги противника.
SPECTR интегрируют в цифровые решения, которые уже используются Силами обороны Украины. При этом работа с данными будет проходить в защищенной среде.
Сейчас платформу тестируют в нескольких боевых подразделениях.
Созданием SPECTR занимается Центр искусственного интеллекта «A1». Его Министерство обороны основало в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании.
Разработка входит в более широкую программу применения искусственного интеллекта в украинской армии. Ее цель - ускорить принятие решений на основе данных, повысить эффективность средств поражения и уменьшить объем бюрократической работы.
Напоминаем, что Силы обороны Украины уже применяют более 70 различных систем, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, для поражения вражеских целей.