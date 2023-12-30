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В Украине тестируют "бронированные колеса" для боевых пикапов: в чем их особенность

Фото: RunFlat (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине тестируют специальные вставки в автомобильных шинах, которые помогут продолжать движение даже с пробитыми или поврежденными колесами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"RunFlat - это специальные вставки в автомобильные шины, которые позволяют машине ехать даже на пробитых или поврежденных колесах. Особенно актуально во время эвакуации раненых, выполнения боевого задания или доставки провизии Силам обороны. Военным не нужно останавливаться и подвергать себя опасности - они смогут продолжить движение к безопасному месту", - отметил Федоров.

 

Фото: RunFlat (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

По словам министра, вставки не будут уступать мировым моделям и произведены из материалов, которые не подвержены преждевременному разрушению. Разработчики планируют массовое производство и расширение модельного ряда на большие бронированные машины.

Производство оружия в Украине

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

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