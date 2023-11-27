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В Украине без света более 2 тысяч городов и сел. Энергетики указали на важный момент

Фото: в Украине без света более 2 тысяч городов и сел, энергетики указали на важный момент (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На утро понедельника, 27 ноября, без света в Украине остаются 2576 населенных пунктов, больше 2 тысячи из которых из-за непогоды. Энергетики предупреждают о важном моменте, когда энергоснабжение вернут в большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"В общей сложности из-за непогоды обесточено 2046 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Важный момент

В Укрэнерго добавляют, что в течение дня после восстановления электроснабжения в пострадавших от непогоды населенных пунктах ожидается стремительный рост потребления.

"Это может привести к резкому росту нагрузки на энергосистему. Просим потребителей во время непогоды особенно внимательно относиться к экономному потреблению электроэнергии", - обратились в компании.

Утром 27 ноября после вчерашней непогоды в Украине, которая продолжает бурлить, в 16 областях обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта. Люди оказались в снежной западне на дорогах, а к ликвидации последствий уже привлекают военную технику. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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