В Украине существенно снизились продажи новых автомобилей: опубликованы лидеры рынка в сентябре

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с августом текущего года спрос на новые машины значительно снизился, падение составляло около 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.
Впрочем, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился и даже продемонстрировал незначительный рост (+0,1%). Как и в предыдущие месяцы, первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. Всего за месяц в Украине было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом исчислении сентябрьский спрос на новые авто бренда уменьшился на 13%.
Второй результат у Renault с 541 проданными авто, что на 21% больше, чем в прошлом. На третьем месте Skoda – 443 реализуемых единицы (-5%). Замыкают лидерскую пятерку BMW – 433 ед. (-12%) и Volkswagen – 336 ед. (-48%).
Титул бестселлера сентября снова достался автомобилю Renault Duster – 504 регистрации. Всего с января по сентябрь 2024 года украинцы приобрели 53 тысяч новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для сравнения, продажи автомобилей с бензиновыми двигателями в августе существенно выросли. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 3,3 тысяч новых авто. В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас только 41%.
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