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В Украине существенно расширяется кластер Defence City: как он работает

10:05 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: кластер Defence City существенно расширяется в Украине (Getty Images)

Минобороны Украины расширило круг резидентов Defence City. В настоящее время специальный правовой режим государственной поддержки предприятий ОПК объединяет 63 отечественных предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что с начала действия режима количество его резидентов выросло более чем вдвое: в конце мая их было 31, а в июле – 45. Совокупный квалифицированный доход 63 резидентов, то есть доход от реализации вооружения и военной техники составляет почти 111,3 млрд гривен.

"Defence City – это системный инструмент для развития украинской оборонной промышленности. Мы создаем для производителей условия, позволяющие им инвестировать в собственное развитие, скорее масштабировать производство и развивать международную кооперацию", - заявила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Преимущества резидентства для развития оборонного производства

Defence City – это особый правовой режим гос поддержки компаний ОПК. Для его резидентов предусмотрены налоговые и таможенные стимулы, возможности релокации и повышения защищенности производственных мощностей.

Для получения статуса резидента Defence City предприятие должно проверить свое соответствие требованиям, установленным законодательством, и подать в Министерство обороны Украины заявление и предусмотренный пакет документов.

Ведомство рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения, статус оформляется приказом Минобороны Украины, а сведения о предприятии вносятся в реестр Defence City.

Ранее сообщалось, что украинские военные применяют уже семь разных дронов-перехватчиков против реактивных ударных дронов типа "Шахед".

Также сообщалось, что промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера , даже без длительного хранения на складах.

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