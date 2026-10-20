В Украине существенно расширяется кластер Defence City: как он работает

Отмечается, что с начала действия режима количество его резидентов выросло более чем вдвое: в конце мая их было 31, а в июле – 45. Совокупный квалифицированный доход 63 резидентов, то есть доход от реализации вооружения и военной техники составляет почти 111,3 млрд гривен.

"Defence City – это системный инструмент для развития украинской оборонной промышленности. Мы создаем для производителей условия, позволяющие им инвестировать в собственное развитие, скорее масштабировать производство и развивать международную кооперацию", - заявила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Преимущества резидентства для развития оборонного производства

Defence City – это особый правовой режим гос поддержки компаний ОПК. Для его резидентов предусмотрены налоговые и таможенные стимулы, возможности релокации и повышения защищенности производственных мощностей.

Для получения статуса резидента Defence City предприятие должно проверить свое соответствие требованиям, установленным законодательством, и подать в Министерство обороны Украины заявление и предусмотренный пакет документов.

Ведомство рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения, статус оформляется приказом Минобороны Украины, а сведения о предприятии вносятся в реестр Defence City.