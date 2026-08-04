В Украине существенно расширили количество дорог с антидроновой защитой: свежая статистика

Отмечается, что только за июль в прифронтовых регионах построено 215 км антидроновой защиты, восстановлено 16,52 км антидроновой защиты и отремонтировано почти 112,7 км автомобильных дорог.

Антидроновая защита ключевых маршрутов разворачивается в ряде прифронтовых регионов. В целом с начала возобновляемых работ, которые стартовали в апреле, проведен текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 424,9 км автодорог. Сейчас работы продолжаются на 21 участке, еще 25 уже полностью завершены.

"Каждый защищенный километр дороги – это спасенные жизни украинских военных, сохраненная техника и дополнительные возможности для наших подразделений выполнять боевые задания", - отметили в Минобороны.

Где устанавливают антидроновые сетки

Ранее сообщалось, что в приграничных общинах Волынской области начнут устанавливать антидроновые сетки вдоль отдельных участков дорог . Такие конструкции появятся на определенных участках дорог, в частности, в Шацкой общине.