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В Украине будут судить двух россиян, обстрелявших из танка село в Харьковской области

Иллюстративное фото: в Украине будут судить двух россиян, обстрелявших из танка село в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Двое российских военных будут судить в Украине по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как выяснили следователи, в конце апреля 2022 года двое российских военных, 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.

По данным прокуратуры, они сделали это для того, чтобы "проучить" население. Якобы во время пребывания в деревне у одного из них исчезла сумка с личными вещами. оккупанты искали ее у местных, однако так и не нашли. Обвиняемые сказали людям, что если не найдут сумку, то будут бить по их домам, что и сделали.

В результате они произвели минимум 4 выстрела в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково. Россияне попали по артиллерийским снарядам по жилым домам. Дома были полностью разрушены, семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Херсонской области была задержана семья коллаборантов. Мать и дочь помогали русским оккупантам организовать так называемый "референдум".

Напомним, что недавно украинцам напомнили, как помочь СБУ быстрее задерживать сотрудничающих с российскими оккупантами лиц с помощью чат-бота "Єворог".

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