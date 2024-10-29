В Украине создают реестр для возвращения депортированных детей: как он будет работать

Согласно постановлению, Министерство юстиции Украины создаст специальный Реестр детей, незаконно вывезенных на территорию РФ, что значительно облегчит их розыск и возвращение.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина подчеркнула, что этот шаг является частью усилий Украины по сохранению прав депортированных детей на международном уровне.

Как будет работать Реестр?

Реестр, администрированный ГП "Национальные информационные системы", позволит:

эффективно собирать и проверять данные о детях,

упростит международное сотрудничество и обмен информацией с партнерами, в частности, с Красным Крестом.

Отмечается, что Межведомственная комиссия по верификации, в которую войдут представители нескольких министерств, будет заниматься проверкой данных, что обеспечит актуальность и точность информации.

"Мы будем продолжать делать все возможное для защиты прав украинских детей, похищенных агрессором, и их возвращения в Украину, в частности через международные правовые инструменты. И создание Реестра является важным шагом в этом направлении", - отметила Стефанишина.

Депортация Россией украинских детей

Ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, чтоРоссия похитила более 20 тысяч украинских детей.

Он также отмечал, что сейчас риск депортации еще 1,5 млн детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, он отметил, что возвращение детей - это сложный процесс.

Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина именно из-за незаконной депортации украинских детей.