В Украине создают ракеты с искусственным интеллектом: первые детали

"Сначала искусственный интеллект в больших масштабах применялся в беспилотниках. Он не очень быстрый – этого достаточно для беспилотников, но ракетам нужны гораздо более высокие скорости", – заявил Гриценюк.

По его словам, искусственный интеллект сейчас "все чаще интегрируется и в ракетные системы". При этом он также подчеркнул, что в настоящее время развитие ИИ еще не достигло масштабов сотен решений, которые уже реализованы в секторе беспилотников.

Он также подчеркнул, что более 200 украинских компаний разрабатывают компоненты на основе искусственного интеллекта для ракет, беспилотников, радаров и других систем.

Напомним, в конце июля Денис Штилерман из Fire Point показал фото ночного пуска украинской ракеты, объяснив, что FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS дальностью до 200 км, в то время как более мощная модификация FP-9 способна поражать цели на расстоянии 800-850 км.

Тогда же сообщалось, что боевое применение FP-7 может произойти уже в текущем году, а баллистические ракеты компании находятся на финальных этапах испытаний.