В Украине создают ракеты с искусственным интеллектом: первые детали

Украинские компании активно работают над созданием ракет с искусственным интеллектом, всего в этот процесс вовлечено более 200 производителей.
Об этом заявил генеральный директор Brave1 Андрей Гриценюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
"Сначала искусственный интеллект в больших масштабах применялся в беспилотниках. Он не очень быстрый – этого достаточно для беспилотников, но ракетам нужны гораздо более высокие скорости", – заявил Гриценюк.
По его словам, искусственный интеллект сейчас "все чаще интегрируется и в ракетные системы". При этом он также подчеркнул, что в настоящее время развитие ИИ еще не достигло масштабов сотен решений, которые уже реализованы в секторе беспилотников.
Он также подчеркнул, что более 200 украинских компаний разрабатывают компоненты на основе искусственного интеллекта для ракет, беспилотников, радаров и других систем.
Напомним, в конце июля Денис Штилерман из Fire Point показал фото ночного пуска украинской ракеты, объяснив, что FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS дальностью до 200 км, в то время как более мощная модификация FP-9 способна поражать цели на расстоянии 800-850 км.
Тогда же сообщалось, что боевое применение FP-7 может произойти уже в текущем году, а баллистические ракеты компании находятся на финальных этапах испытаний.
Также в начале августа стало известно, что Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель, который может использоваться для крылатой ракеты "Фламинго". По словам CEO компании Ирины Терех, создание двигателя оказалось более сложной задачей, чем разработка самой ракеты.