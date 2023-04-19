В Украине создадут Платформу государственных реестров: зачем она нужна

Кабинет министров принял решение о создании Платформы реестров, что, в первую очередь, важно для развития "цифрового государства".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Сегодня в Украине более 450 различных реестров, которые создавались в разное время, с применением доступных технологических решений, однако не всегда совместимых. Около 80% реестров сейчас технологически устаревшие и уязвимы к кибератакам.

"Задача государства - создать единую Платформу реестров, с абсолютно совместимой современной архитектурой, максимально высоким уровнем защиты, и одновременно - простую и удобную для наполнения для персонала распорядителя реестра, с четкой фиксацией всех вносимых изменений", - отметил Гетманцев.

Со временем на платформу будут перенесены существующие реестры, которые посчитают необходимым оставить, пояснил Гетманцев.

"Ведь одновременно будет решаться задача, чтобы любой орган имел возможность по максимуму получать необходимую для него информацию именно из реестров (в части "закрытых" - через запрос на информацию к его распорядителю), а не от физических лиц или бизнеса", - добавил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Параллельно также появится возможность отменить определенное количество "справок", "свидетельств", "выписок" и других "бумажек из прошлой эпохи".