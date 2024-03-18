В Украине создадут группы для поиска пропавших без вести во время войны

Кабинет министров одобрил проект изменений в статью 11 закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Законопроект предлагает определить на период военного положения и в течение одного года после отмены полномочия Генерального штаба ВСУ по созданию поисковых групп. Они будут создаваться по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Предусмотрено предоставление Координационному штабу права на переговоры с гуманитарными миссиями, общественными объединениями физическими лицами, осуществляющими деятельность на временно оккупированных территориях с целью розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пропавшие без вести

В Украине с мая 2023 года работает Единый реестр пропавших без вести лиц. Тогда было официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах - в результате военных действий.

В реестр попадают все данные о разыскиваемых военнослужащих. Вооруженные силы Украины самостоятельно запускают розыск и представляют информацию в реестр, если имеют основания считать военного пропавшим без вести или пленником.

В сентябре 2023 года Кабмин принял постановление о передаче функций уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести в Министерство внутренних дел, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. С тех пор МВД занимается координацией розыска лиц и функционированием реестра, Министерство обороны – поиском тел погибших, а Координационный штаб – обменом телами погибших.