В Украине запустят экспериментальный проект по боеприпасам для дронов

Кабинет министров на заседании 21 июля согласовал предложение Министерства по стратегическим отраслям промышленности, Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации.

Инициативу намерены реализовать в течение двух лет. Экспериментальный проект будет касаться производства, закупки и поставок боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем.

Сегодня правительство утвердило порядок экспериментального проекта, которым определен механизм реализации в части установления организационных, технологических и других требований к ведению хозяйственной деятельности в сфере производства и поставок.

Реакция Минцифры

Глава Минцифры Михаил Федоров отреагировал на такую инициативу. Он отметил, что с увеличением производства БПЛА растет и нужда в боеприпасах.

"Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Это не всегда надежно и эффективно. Теперь ситуация изменится. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов для БПЛА", - объяснил министр.

По его словам, благодаря инициативе, частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов, а украинские военные получат качественные и инновационные решения.

Армия дронов

Напомним, благотворительная инициатива United 24 вместе с Минцифры и Генштабом ВСУ создала проект, собирающий средства для закупки дронов для украинских военных.

Также в рамках проекта удалось подготовить более 10 тысяч операторов беспилотников.

Ранее мы сообщали, что благодаря проекту "Армия дронов" удалось приобрести 12 беспилотников украинского производства для военных, находящихся на передовой в Донецкой области.

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