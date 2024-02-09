В Украине создали Промышленно-оборонный комитет: для чего он нужен

"В вопросе усиления нашего ОПК нам важно наладить системную работу. В этом направлении сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины", - заявил он.

Возглавлять комитет, по его словам, будет премьер-министр Украины.

"В состав войдут также министр стратегических отраслей, министр обороны, вице-премьер-министр по экономике, вице-премьер-министр по инновациям, министр финансов, глава МВД и глава СБУ", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство хочет привлечь к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

"Наша задача - вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области", - подчеркнул он.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказывал глава Минстратегпрома Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

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