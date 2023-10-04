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В Украине создали плащ-невидимку для военных: как он работает (видео)

Украина, Среда 04 октября 2023 10:32
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В Украине создали плащ-невидимку для военных: как он работает (видео) Фото: в Украине создали плащ-невидимку для военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы создали плащ-невидимку для военных. Он делает незаметными бойцов для вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага. Это поможет выполнять боевые задания снайперам или группам Сил спецопераций.

Плащ-невидимка имеет вес до 2,5 килограмма, высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также он не горит и защищает от больших температур.

В Украине создали плащ-невидимку для военных: как он работает (видео)

Фото: в Украине создали плащ-невидимку для военных (t.me/zedigital)

На опубликованном видео показан готовый образец, прошедший успешные испытания в полевых условиях.

Федоров призвал украинцев, работающих над проектами в оборонке, подавать их через платформу Brave1.

Производство украинского оружия

Напомним, в "Укроборонпроме" сообщили, что Украина запустила собственное производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Кроме того, Украина вместе с одной из стран НАТО начала производить 122-мм артиллерийские снаряды. Первую партию боеприпасов уже отправили на фронт.

Также украинский завод "Маяк" начал производить боеприпасы осколочного действия для беспилотников.

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