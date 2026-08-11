В Украине создали сверхлегкую антенну для FPV-дронов (фото)

Украинская BlueBird Tech представила новые антенны CLOVER 5.8 ГГц, предназначенные для передачи и приема радиосигналов в диапазоне 4,9–6,1 ГГц с весом всего 25 г.

Об этом сообщили в пресс - службе компании.

Отмечается, что антенна создана для систем, в которых стабильность связи в поле боя имеет критическое значение. Благодаря конюшенной конструкции, круговой поляризации и всенаправленной диаграмме направленности, антенна работает даже в динамических условиях.

Несмотря на компактные размеры, CLOVER 5.8 ГГц имеет широкий рабочий диапазон – от 4,9 до 6,1 ГГц. Антенна оснащена разъемом SMA male и кабелем RG402, что позволяет быстро интегрировать ее в разные системы – FPV, средства обнаружения БпЛА, комплексы радиомониторинга и измерительное оборудование.

Как сообщили в комментарии РБК-Украина представители BlueBird Tech, новая антенна подходит для использования не только на летающих FPV-дронах. Его можно устанавливать и использовать, в частности, на наземных роботизированных комплексах.

Антенна BlueBird Tech совместима со всеми основными средствами, представленными на рынке, и легко интегрируется в уже существующие платформы и системы.