Технология позволяет снизить вес беспилотника во время полета и увеличить его дальность примерно на 15%. По оценке компании такая конструкция увеличивает дальность полета примерно на 15% с учетом дополнительного веса самого механизма сброса.

Использование вместо одного аккумуляторного блока двух, один из которых можно сбросить после исчерпания его заряда, позволяет уменьшить массу дрона в полете и эффективнее использовать оставшуюся энергию.

Технология интегрирована в линейку радиоуправляемых ударных FPV-дронов Deadliner. В частности, 10-дюймовый Deadliner R10, оснащенный модулем сброса аккумуляторов, имеет заявленную дальность полета до 50 км. 15-дюймовый Deadliner R15 с модулем сброса аккумуляторов имеет заявленную дальность полета 70-80 км при использовании этой технологии.

По расчетам компании новая система позволяет увеличить дальность полета примерно на 15%. Такой подход позволяет более эффективно использовать энергетический ресурс дрона и расширять его возможности без существенного изменения базовой конструкции.