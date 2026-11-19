Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"В течение нескольких суток на разных фронтах зафиксировано использование БПЛА "Молния" с управлением через оптоволокно. Высота полета около 50 метров, дальность до 30 км в наш тыл", - отметил Бескрестнов.

По его словам, еще год назад украинские военные фиксировали первые попытки применения оптоволокна на "Молниях", но это не получило распространения.

Опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (осложняющей вывод РЛС), возможности проводить разведку во время полета благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на такие модернизированные беспилотники.

"Благодарю экипажи за обнаружение и убытки", - добавил советник по вопросам развития технологических направлений обороны.

Как сообщало РБК-Украина ранее, "Флэш" публично раскрыл самые опасные технологические вызовы для ВСУ на поле боя.

Кроме того, он отреагировал на отключение ретрансляторов в Беларуси и объяснил, что именно изменит это решение Лукашенко.