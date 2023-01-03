В Украине создали аналог американской виртуальной системы управления в бою, - WSJ

"Украина создала недорогую версию того, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов: истребители, разведывательные данные и оружие, объединенные в цифровую сеть", - сообщает издание.

Отмечено, что, в частности, импровизированная киевская сеть беспилотников, истребителей и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, отдает военным преимущество в уровне интеллекта, координации и точности по сравнению с армией России.

Украинская виртуальная командно-контрольная система была создана фактически "на ходу". Опыт Украины дает Западу ценные уроки, в частности, что необходимо экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Британский подполковник Глен Грант, с 2014 года работавший с вооруженными силами США и Украины над оборонной реформой, отмечает, что западные военные "слишком медленные и тяжелые". Именно поэтому, по его словам, они не могут столь быстро применить новые технические решения, чтобы решать проблемы на поле боя.

Грант добавил, что украинцы показали, как можно оцифровать войну.

Издание также процитировало министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который недавно заявил, что враг готовился к полноценной технической войне 20 лет, а Украина совершила технологический скачок за 10 месяцев.

Американские журналисты привели несколько примеров, как украинским военным удалось "цифровизировать войну". Они напомнили, что защитники Украины успешно модифицируют дроны, после чего могут с их помощью сбрасывать гранаты прямо в окопы российских оккупантов. Также украинские воины производят беспилотные автомобили с пулеметами и придумывают другие новации.