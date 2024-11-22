В Украине создана база похищенного культурного наследия, в списке сотни объектов, - Юсов

Что известно о базе похищенного культурного наследия

Юсов напомнил, что украинцы сегодня вынуждены жить в ситуации, когда вся страна - "сплошной сектор безопасности и обороны".

"Иначе мы просто не выживем", - добавил он.

Представитель ГУР рассказал, что во время войны большое количество культурных деятелей работает над тем, чтобы посчитать ущерб, нанесенный РФ.

"Мы видим, что Украина - ограбленная страна. Многие из нас были в уютных европейских городках, которые не знали советского нашествия, не видели ракет, и годами собирали, лелеяли свои культурные ценности. К сожалению, из-за прошлых агрессий РФ и современной агрессии украинцы лишены значительной части культурного наследия, которое просто потеряно, вывезено, похищено. Его нужно вернуть", - подчеркнул он.

Юсов рассказал, что в Украине уже создана база похищенного культурного наследия.

"Это - сотни подтвержденных и задокументированных объектов, присвоенных РФ. Это сотни картин и других артефактов из херсонского, мариупольского музеев. Это также многочисленные ювелирные изделия, монеты и т.д.", - уточнил он.

Кроме того, представитель ГУР подчеркнул, что уже "установлены конкретные ответственные за эти преступления против нашей культуры и истории".

"А это значит, что они понесут за это ответственность. Этот столетний геноцид России против Украины нужно остановить и не допустить его повторения", - отметил он.

Кроме того, представитель ГУР напомнил, что недавно Украина отметила 1000 дней полномасштабного вторжения.

"Конечно, это и 10 лет войны. Но это также более 300 лет геноцидных практик, которые Россия вела и целенаправленно ведет, чтобы уничтожить украинскую самобытность. Это не просто попытка восстановить политическое влияние. Можно без преувеличений сказать, что то, что делает Россия в Украине сейчас - самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой", - считает Юсов.

Он отметил, что все эти годы РФ "предпринимает постоянные попытки украсть нашу историю и язык, украсть тысячи детей с оккупированных территорий".

"То, что они делают, - это и отказ в праве на оборону собственного государства. А это означает фактически отказ от Женевских конвенций и других конвенций, на которые ориентируется весь мир. Это также и попытка украсть наши культурные ценности: все видят, как из наших музеев оккупанты вывозят уникальные экспонаты, реликвии", - пояснил эксперт.

По его словам, украинцы сейчас должны не забывать об этом - о преступной геноцидной войне.

"Каждый кто говорит, что не нужно помогать Украине, оправдывает геноцид против Украины. Сейчас ведущие институции в Украине работают над тем, чтобы сохранить память о погибших. А защитники защищают нас сейчас на фронте", - подытожил Юсов.