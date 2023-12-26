В Украине стартовало тестирование uResidency: что это и кому пригодится

В Украине запустили бета-тест uResidency. Это программа электронного резидентства, благодаря которой граждане других стран смогут регистрировать ФЛП и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

Он добавил, что с помощью uResidency граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира, платя налоги в наш бюджет.

"В uResidency все услуги автоматизированы и онлайн: от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Также министр заявил, что у будущих е-резидентов также будут преимущества в виде мобильного банкинга, низкого налогообложения в размере 5% и отсутствия бухгалтерии и отчетов.

Над программой работали три года

Федоров считает, что программа станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также популяризировать бренд Украины как цифрового государства.

"Над этой программой работали три года, и наконец запускаем бета-тестирование. Сейчас только несколько стран в мире предлагают электронное резидентство", - написал министр.

Он уточнил, что Украина предлагает иностранным предпринимателям самые выгодные условия для уплаты налогов и человекоцентричный сервис, в котором бизнес можно вести в несколько кликов.

Цифровая трансформация в Украине

Недавно сообщалось, что информация о наличии укрытий будет доступна через "Дії" в виде интерактивной карты.

Также Соединенные Штаты Америки выделят Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.