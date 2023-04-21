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В Украину станет удобнее добираться из Австрии и Венгрии: УЗ запускает беспересадочный вагон

Фото: УЗ запускает беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из Австрии и Венгрии станет удобнее возвращаться в Украину, ведь "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который начнет курсировать с 24 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Сообщается, что поезд будет отправляться из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт - Келети 19:19-19:40, прибытие в Чоп в 02:28. После прохождения погранично-таможенного контроля, путешествие можно продолжить на поезде №750 Ужгород - Киев, который прибывает в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48-06:53, Львов 11:00-11:23, а прибытие в Киев в 18:30.

Обратно со столицы можно начать путь на поезде №749 Киев - Ужгород, который отправляется из столицы ежедневно в 13:16, Львов 19:59-20:25, Мукачево 00:19-00:24, прибытие в Чоп в 01:10. После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжить путешествие можно новым беспересадочным вагоном Чоп - Вена, который отправляется каждый день с 25 апреля в 03:28, Будапешт - Келете 08:20-08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Отмечается, что билет из Чопа в Вену стоит 1730 гривен. Билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци". А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении УЗ, в чат-боте и на сайте.

Напомним, УЗ запустила первый тестовый поезд, который следовал по евроколее из Польши в Рава-Русскую.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинцы теперь могут вернуть средства за билеты в купе и плацкарты.

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УкрзализныцяАвстрияВенгрия