В Украине стало на один банк меньше: НБУ отозвал лицензию

Как напомнили в НБУ, 12 декабря 2023 года единственный акционер АО "Альпари Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 14 мая банк завершил банковскую деятельность.

"Альпари Банк" – девятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Ранее НБУ в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у таких банков: "Вернум Банк", "БМ Банк", "ДиВи Банк", "Финансовый партнер", "Апекс-Банк", "Промышленно-финансовый банк", "Кредит Оптима Банк" и "Расчетный центр".

Процедура проводится в соответствии с законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

По данным НБУ, единственным акционером банка является Бахтари Фо Так Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, в г. Дубай.

"Альпари" – самый мелкий банк в Украине, по состоянию на 1 мая его активы составляли 178 млн гривен. У банка не было средств клиентов, ни физических, ни юридических лиц.

Ранее в СМИ сообщалось, что этот банк намерена купить "Укрпочта".