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В Украине упростят процедуру сдачи крови с помощью системы "еКровь"

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 03:14
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В Украине упростят процедуру сдачи крови с помощью системы "еКровь" Фото: Минздрав упростит процедуру сдачи крови (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Украине упростят процедуру сдачи крови с помощью информационно-коммуникационной системы донорства "еКровь". Административные процедуры и производственные процессы в области донорства крови и ее компонентов будут функционально автоматизированы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в состав системы "еКровь" будут входить функциональные модули и реестры, позволяющие обобщить полную информацию о донаций, проведении отдельных видов обследования, планирования и мониторинга.

Заместитель министра здравоохранения Украины по цифровизации Мария Карчевич рассказала, что гарантирование безопасности и качества донорской крови и ее компонентов является евроинтеграционным обязательством нашего государства.

Она отметила, что система позволит иметь своевременную и достоверную информацию о потребностях крови, а также мониторить запасы на национальном и региональном уровнях.

Кто может стать донором крови

Донором крови может стать любой дееспособный гражданин Украины (или иностранец, имеющий постоянный вид на жительство в нашем государстве) в возрасте от 18 лет.

Он должен пройти соответствующее медицинское обследование, заполнить специальную анкету донора и не иметь временных или абсолютных противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения.

Взятие крови или ее компонентов у донора разрешается только при условии, что его здоровью не будет причинен ни один вред. Окончательное решение одобряется результатами консультационного заключения.

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