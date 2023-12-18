В Украине упростят процедуру сдачи крови с помощью системы "еКровь"
В Украине упростят процедуру сдачи крови с помощью информационно-коммуникационной системы донорства "еКровь". Административные процедуры и производственные процессы в области донорства крови и ее компонентов будут функционально автоматизированы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что в состав системы "еКровь" будут входить функциональные модули и реестры, позволяющие обобщить полную информацию о донаций, проведении отдельных видов обследования, планирования и мониторинга.
Заместитель министра здравоохранения Украины по цифровизации Мария Карчевич рассказала, что гарантирование безопасности и качества донорской крови и ее компонентов является евроинтеграционным обязательством нашего государства.
Она отметила, что система позволит иметь своевременную и достоверную информацию о потребностях крови, а также мониторить запасы на национальном и региональном уровнях.
Кто может стать донором крови
Донором крови может стать любой дееспособный гражданин Украины (или иностранец, имеющий постоянный вид на жительство в нашем государстве) в возрасте от 18 лет.
Он должен пройти соответствующее медицинское обследование, заполнить специальную анкету донора и не иметь временных или абсолютных противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения.
Взятие крови или ее компонентов у донора разрешается только при условии, что его здоровью не будет причинен ни один вред. Окончательное решение одобряется результатами консультационного заключения.
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