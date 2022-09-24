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В Украине упростили закупку дров перед отопительным сезоном

Фото: дрова в Украине купить будет легче и быстрее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Запастись альтернативным видом отопления жителям освобожденных территорий, а также регионов, где нет централизованного теплоснабжения, станет легче и быстрее. Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Как отметили в пресс-службе, теперь приобрести дрова может каждый желающий, обратившись непосредственно в лесничество. Для этого нужно только написать заявление и оплатить заказ.

Получить контактную информацию о ближайшем лесничестве можно у соответствующего областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Контактную информацию территориальных отделений Гослесагентства можно найти на его официальном сайте в разделе "Территориальные органы".

Также идет работа над созданием интернет-магазина "ДроваЄ", где граждане смогут заказать дрова, не выходя из дома.

Для их покупки нужно будет выполнить несколько обычных шагов:

1. Зарегистрироваться на сайте.

2. Выбрать лесхоз.

3. Определиться с типом дровяной продукции и его объемом.

4. Провести оплату.

Запуск ресурса запланирован на октябрь этого года.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмігаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

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Отопительный сезон