В Украине упростили условия для крупных инвесторов

Кабинет министров Украины принял постановление, которое упрощает условия для крупных инвестиционных проектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.
Глава правительства отметил, что новое постановление улучшает механизмы государственной поддержки больших инвестиционных проектов.
Таким образом, украинский и иностранный бизнес, который готов инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия. Это касается и налоговых льгот, и поддержки на уровне реализации проекта.
Постановление Кабмина вводит новый подход к подготовке технико-экономического обоснования экономического проекта.
"Мы убираем и упрощаем ряд положений, в частности о необходимости экономического анализа, о пересмотре социальной оценки проектов, а также ослабляем требования насчет финансовых возможностей заявителя", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, Украина при помощи таких инициатив хочет запустить больше инвестиционных проектов, которые создадут больше рабочих мест, усилят общины и экономику страны.
Напомним, власти Украины пытаются привлечь как можно больше инвесторов в страну. В частности, это необходимо для восстановления поврежденных в результате полномасштабного вторжения россиян инфраструктуры.
Тему инвестиций обсуждали недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
К слову, недавно турецким компаниям разрешили участвовать в восстановлении Украины. Было подписано соответствующее соглашение.
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