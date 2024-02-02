В Украине упростили условия для крупных инвесторов

Глава правительства отметил, что новое постановление улучшает механизмы государственной поддержки больших инвестиционных проектов.

Таким образом, украинский и иностранный бизнес, который готов инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия. Это касается и налоговых льгот, и поддержки на уровне реализации проекта.

Постановление Кабмина вводит новый подход к подготовке технико-экономического обоснования экономического проекта.

"Мы убираем и упрощаем ряд положений, в частности о необходимости экономического анализа, о пересмотре социальной оценки проектов, а также ослабляем требования насчет финансовых возможностей заявителя", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, Украина при помощи таких инициатив хочет запустить больше инвестиционных проектов, которые создадут больше рабочих мест, усилят общины и экономику страны.

Инвестиции в Украину

Напомним, власти Украины пытаются привлечь как можно больше инвесторов в страну. В частности, это необходимо для восстановления поврежденных в результате полномасштабного вторжения россиян инфраструктуры.

Тему инвестиций обсуждали недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К слову, недавно турецким компаниям разрешили участвовать в восстановлении Украины. Было подписано соответствующее соглашение.