В Украине упростили систему выплат семьям пленных, пропавших без вести и погибших бойцов

Отмечается, что были внесены изменения в постановления КМУ:

от 30 ноября 2016 года №884 "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия семьям военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих",

и от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Таким образом, различным ведомствам Сил обороны было предоставлено право "получать из государственных реестров информацию о лицах, имеющих право на получение денежного довольствия военнослужащих или помощи, предусмотренной семьям погибших, путем предоставления доступа к таким реестрам и/или путем электронной информационной взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в порядке, установленном законодательством".

Такое право получили: Минобороны, СБУ, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МОУ, Главный орган военного управления Национальной гвардии, Администрация Госпогранслужбы, Управление государственной охраны, Администрация Госспецсвязи, Администрация Госспецтрансслужбы.

Детали нововведения

В МОУ пояснили, что теперь ведомство получает упрощенный доступ к некоторым государственным реестрам и возможности электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

"Это позволит оперативно устанавливать членов семьи, которым принадлежит денежное довольствие военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести", - говорится в заявлении.

В министерстве обратили внимание, что изменения также касаются установления полного круга членов семьи погибших, которым принадлежит единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен.

По словам заместителя главы Минобороны Натальи Калмыковой, позиция ведомства состоит в том, что родственники погибших, пропавших без вести или пленных воинов "не должны тратить время и усилия на доказывание очевидных для них вещей".

"Если у государства есть такая информация - это будет происходить автоматически после соответствующей проверки граждан. Взаимодействие с государственными реестрами создает именно такую систему. Это значительно упростит и ускорит процесс выплат семьям", - сказала она.

Выплаты военным и их семьям

Напомним, в сентябре 2023 года Рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.

Также ранее мы писали, в каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты.