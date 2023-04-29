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В Украине упростили регистрацию места жительства беженцев из зоны боевых действий и оккупации

Фото: беженцам упростили регистрацию места жительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры регистрации места жительства для лиц, жилье которых расположено на временно оккупированной территории или на территориях, где ведутся (велись) боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена .

Согласно закону, теперь такие люди могут задекларировать или зарегистрировать место своего проживания без снятия с регистрации места своего предыдущего проживания.

Закон также предусматривает упрощенную процедуру регистрации места жительства детей-переселенцев:

  • на период временной оккупации местом регистрации таких детей будет считаться зарегистрированное место жительства их родителей или других законных представителей, или одного из них, с кем проживает ребенок;
  • в случае, если место жительства родителей или других законных представителей ребенка зарегистрировано или задекларировано по разным адресам, подается письменное заявление законного представителя, с которым проживает ребенок.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект об особенностях предоставления некоторых услуг в сфере энергетики и коммунальных услуг в условиях военного положения. Убытки предприятий компенсируют репарациями из России, а зарегистрированным на оккупированных территориях не будут выставлять счета .

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