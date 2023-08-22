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В Украине упростили получение статуса участника боевых действий

Фото: в Украине упростили получение статуса участника боевых действий (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины решило уменьшить количество документов, которые необходимо подать для получения статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. 

"Упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, подаваемых на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий", - написал Мельничук. 

Он уточнил, что теперь необходимо предоставить только справку о непосредственном участии лица в защите Украины, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Статус участника боевых действий

Напомним, что в Украине статус участника боевых действий позволяет получить ряд преимуществ. 

В частности, в Пенсионном фонде Украины напомнили, что украинцы с таким статусом могут получить 75% скидку на коммуналку. Такая льгота действует всю жизнь. 

Более детально о том, как ее оформить, можете узнать в материале РБК-Украина

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