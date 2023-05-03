RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине упростили демонтаж памятников российским имперцам

Фото: все российские памятники ликвидируют (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада упростила демонтаж памятников, являющихся символами российской имперской или советской тоталитарной политики и используемых российской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минкульта .

Закон (правительственный проект 8273) создает правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины памятников, являющихся символикой коммунистического тоталитарного режима или российской имперской политики.

"Это позволит всем вовлеченным в процесс органам власти гораздо быстрее и законным способом освобождать публичное пространство от памятников, глорифицирующих российскую империю. К примеру, в Полтаве городские власти не хотели перемещать памятники Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. Надеюсь, что после принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет", - прокомментировал принятие закона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Законом установлены критерии отнесения объектов культурного наследия к знакам российской имперской и российской тоталитарной политики.

В частности, к ним относятся памятники лицами и событиями, которые были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой и сегодня используются российской пропагандой для распространения собственных нарративов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих русские или советские названия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВерховная рада