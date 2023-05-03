В Украине упростили демонтаж памятников российским имперцам

Верховная рада упростила демонтаж памятников, являющихся символами российской имперской или советской тоталитарной политики и используемых российской пропагандой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минкульта .
Закон (правительственный проект 8273) создает правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины памятников, являющихся символикой коммунистического тоталитарного режима или российской имперской политики.
"Это позволит всем вовлеченным в процесс органам власти гораздо быстрее и законным способом освобождать публичное пространство от памятников, глорифицирующих российскую империю. К примеру, в Полтаве городские власти не хотели перемещать памятники Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. Надеюсь, что после принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет", - прокомментировал принятие закона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Законом установлены критерии отнесения объектов культурного наследия к знакам российской имперской и российской тоталитарной политики.
В частности, к ним относятся памятники лицами и событиями, которые были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой и сегодня используются российской пропагандой для распространения собственных нарративов.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих русские или советские названия.