В Украине сегодня свет будут отключать позже: в "Укрэнерго" обновили график

Сегодня, 12 июня, стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 17:00 и до 23:00", - пишет ДТЭК.
Согласно сообщению главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца, графики отключений сегодня будут действовать:
В частности изменения коснулись и Ровенской области:
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил информацию об изменении графиков отключения. В регионе они будут действовать с 17 по 23.
Как пояснили в "Укрэнерго", сегодняшние отключения связаны с непогодой.
В течение последних месяцев враг неоднократно прибегал к массированным ракетным ударам по территории Украины. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, бизнесу и бытовым потребителям вернули графики отключений.
Как рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сейчас в Украине работают над справедливыми отключениями света. Речь идет об инвентаризации, которая позволит "честно" разделить потребление электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей.
В частности, с 1 июня начал действовать новый тариф на свет. Цену повысили на 60%.
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