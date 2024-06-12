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В Украине сегодня свет будут отключать позже: в "Укрэнерго" обновили график

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 июня, стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 17:00 и до 23:00", - пишет ДТЭК. 

Черкасская область 

Согласно сообщению главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца, графики отключений сегодня будут действовать: 

  • 17:00-18:00 1 очередь;
  • 18:00-19:00 2 очередь;
  • 19:00-20:00 2 очередь;
  • 20:00-21:00 3 очередь;
  • 21:00-22:00 3 очередь;
  • 22:00-23:00 4 очередь;

Ровенская область 

В частности изменения коснулись и Ровенской области: 

  • 1 очередь - 19:00-21:00;
  • 2 очередь - 21:00-23:00;
  • 6 очередь - 17:00-19:00.

Полтавская область 

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил информацию об изменении графиков отключения. В регионе они будут действовать с 17 по 23. 

Причина отключений 

Как пояснили в "Укрэнерго", сегодняшние отключения связаны с непогодой. 

Ситуация со светом

В течение последних месяцев враг неоднократно прибегал к массированным ракетным ударам по территории Украины. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, бизнесу и бытовым потребителям вернули графики отключений. 

Как рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сейчас в Украине работают над справедливыми отключениями света. Речь идет об инвентаризации, которая позволит "честно" разделить потребление электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

В частности, с 1 июня начал действовать новый тариф на свет. Цену повысили на 60%.

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