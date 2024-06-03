Украине нужно разрешить сбивать вражеские самолеты из ЗРК Patriot над территорией РФ, - ISW

Для отражения российских ударов по Харькову с использованием ракет и управляемых авиабомб, Украине критически нужны дополнительные западные системы ПВО, а также санкция партнеров на атаки западным оружием по военным целям на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что недавно десять партнерских стран частично или полностью отменили ограничения на использование Украиной предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Эти политические решения позволят Силам обороны использовать западные системы ПВО для ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

В ISW напомнили, что в феврале 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили несколько российских военных самолетов, большинство из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

"Способность украинских военных сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне, свидетельствует о возможности повторить такие действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами (управляемыми авиабомбами. - ред.), которые запускают из воздушного пространства России", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны также напомнили заявление президента Владимира Зеленского о том, что российские войска не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат и развернут в регионе два зенитных ракетных комплекса Patriot.

"В течение последних нескольких недель российские войска наносили удары по Харькову с помощью планерных бомб и различных ракет. Однако две батареи Patriot на севере Харьковской области будут иметь ограниченную эффективность в защите от российских воздушных ударов без возможности вести огонь по российским самолетам в воздушном пространстве России", - говорится в отчете ISW.