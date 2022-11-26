В Украине скоро заработает Е-очередь на границе: названы сроки

На западной границе Украины через 10 дней может заработать электронная очередь для грузового транспорта.

Технически, проект уже готов к запуску, но осталось согласовать юридические нюансы.

"Сегодня пятница, хочу верить, что сегодня правительство рассмотрит соответствующее постановление. Если примут, то останется 10 дней для его вступления в силу. Заработает она на пункте Ягодин, если все успешно пойдет, то распространится на остальные пункты", - отметил Мустафа. Найем.

Он отметил, что некоторые страны тратят на запуск аналогичных проектов по несколько лет, а некоторые до сих пор их не запустили. Мустафа Найем также добавил, что после введения Е-очереди альтернатив для водителей грузовиков не будет и что объехать очередь "окольными путями" никто не сможет.