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В Украине скоро заработает Е-очередь на границе: названы сроки

Фото: в Украине собираются запустить Е-очередь на границе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На западной границе Украины через 10 дней может заработать электронная очередь для грузового транспорта.

Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, передает РБК-Украина, ссылаясь на Latifundist.com.

Технически, проект уже готов к запуску, но осталось согласовать юридические нюансы.

"Сегодня пятница, хочу верить, что сегодня правительство рассмотрит соответствующее постановление. Если примут, то останется 10 дней для его вступления в силу. Заработает она на пункте Ягодин, если все успешно пойдет, то распространится на остальные пункты", - отметил Мустафа. Найем.

Он отметил, что некоторые страны тратят на запуск аналогичных проектов по несколько лет, а некоторые до сих пор их не запустили. Мустафа Найем также добавил, что после введения Е-очереди альтернатив для водителей грузовиков не будет и что объехать очередь "окольными путями" никто не сможет.

Ранее сообщалось, что в Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.

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Граница с Украиной