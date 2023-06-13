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В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным окончанием пандемии COVID, - нардеп

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Украина, Вторник 13 июня 2023 08:56
В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным окончанием пандемии COVID, - нардеп Фото: пандемия завершилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сегодня рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, связанных с завершением карантина, установленного через COVID-19. Налоговые льготы действовали три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, ВОЗ в мае упразднила статус пандемии COVID-19.

"У нас карантин формально еще действует до 30.06.2023, ну и судя по внесению такого факта закона правительством, то на этом и завершится", - добавил Железняк.

Нардеп добавил, что большинство норм и так теряют свою силу после окончания пандемии, но есть два технических изменения:

  • в отношении Реестра приобретателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования
  • о временном порядке отгрузки спирта этилового для производства дезинфицирующих средств.

Отмена статуса пандемии

Напомним, 5 мая 2023 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, объявленной из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

При этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав сейчас рассматривает возможность отмены карантинных ограничений. По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И вскоре начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет не только противоэпидемические ограничения, но и действия, связанные с хозяйствующими субъектами во время карантина.

При этом карантинные нормы в Украине фактически перестали выполнять с началом войны 24 февраля 2022 года.

Детальнее об отмене карантина читайте в материале РБК-Украина "Конец пандемии COVID-19? Когда в Украине отменят карантин и что будет с вакцинацией".

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