В Украине на сегодня отменили веерные отключения электроэнергии

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - сообщил он.

По его словам, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Однако мы должны быть готовы к новым атакам врага. "Укрэнерго" как оператор системы передачи делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее. А для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов", - добавил Козинский.