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В Украине на сегодня отменили веерные отключения электроэнергии

Фото: веерные отключения электроэнергии сегодня применяться не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. Графики отключения электроэнергии сегодня применяться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления главы НЭК Владимира Козинского в Facebook .

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - сообщил он.

По его словам, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Однако мы должны быть готовы к новым атакам врага. "Укрэнерго" как оператор системы передачи делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее. А для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов", - добавил Козинский.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

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Электроэнергия