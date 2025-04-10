В Украине отменили спецразрешения на занятие народной медициной

Своим решением Кабмин отменил постановление от 3 декабря 2012 г. № 1145 "Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной (целительством)".

"Лечение" без гарантий

В 2018 году и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предлагала отменить выдачу специального разрешения на занятие народной медициной (целительством).

В Минздраве тогда хотели определить народную медицину как метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, которые основываются на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не требуют государственной регистрации.

По ее словам, если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, этого не может признавать закон и государство.

"И ни в коем случае Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых невозможно гарантировать", - пояснила Супрун.

Минздрав также предлагал запретить рекламу народной медицины.

Народные целители

Народные целители - это лица, которые занимаются лечением людей с помощью традиционных, нетрадиционных или альтернативных методов, передаваемых из поколения в поколение. Их еще называют знахарями, травниками, костоправами, шаманами или экстрасенсами, в зависимости от региона и метода лечения.

В большинстве стран народное целительство не запрещено, но и не признается как часть официальной медицины. В Украине, например, нельзя называть себя врачом без медицинского образования, однако деятельность народных целителей не полностью урегулирована законом.