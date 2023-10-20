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В Украине отменили проведение переписи населения в 2023 году

Иллюстративное фото (twitter.com)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров отменил проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, правительство признало распоряжение Кабмина от 09.12.2020 №1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения" утратившим силу.

"Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", - отметил Мельничук. 

Всеукраинская перепись населения

Периодический учет населения Украины проводится Государственной службой статистики с 2001 года. По правилам ООН, перепись населения проводится каждые 10 лет.

Вместе с тем запланированная на 2011-й год перепись решением Кабинета министров была перенесена на два года из-за нехватки средств. В 2013-м ее также отсрочили - сначала на 2016 год, а затем из-за российской военной агрессии - уже на 2020 год.

В 2021 году президент Владимир Зеленский заявлял, что будет проведена электронная перепись населения Украины в феврале 2023 года. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину от таких планов пришлось отказаться.

Последние приблизительные данные по количеству населения в Украине указаны на январь 2021 года по результатам косвенного электронного подсчета и составляют около 41,588 млн граждан.

По мнению директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, всеукраинская перепись населения в Украине состоится не раньше, чем после окончания войны, и ориентировочная дата - не раньше конца 2025 года.

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Перепись населения