По Украине отменяют развлекательные мероприятия в знак траура по погибшим в Кривом Роге

День траура 6 апреля объявили в Украине из-за террористического удара россиян по Кривому Рогу. В регионах отменяют развлекательные мероприятия.
Где сегодня чтят память жертв российской атаки - рассказывает РБК-Украина.
В воскресенье, 6 апреля, в общинах и городах Украины объявили День траура по погибшим в результате ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля. В результате террористического акта россиян погибли 18 человек, девять из них - дети. Самому маленькому было три года.
Киевская городская госадминистрация сообщила, что в столице сегодня, 6 апреля, приспустили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий.
Накануне мэр Николаева Александр Сенкевич также отмечал, что в городе будут отменены развлекательные мероприятия.
В Харьковской области объявлен трехдневный траур по погибшим в Кривом Роге и Харькове. Местные театры и торговые центры отмены проведения мероприятий. В связи с трауром сегодня также отменены все представления в одесских театрах
В Калуше Ивано-Франковской области отменили два концерта в знак траура по погибшим от российской атаки на Кривой Рог.
Жители Кривого Рога продолжают нести цветы и игрушки к месту атаки, на детскую площадку.
Фото: в Кривом Роге чтят память жертв российской атаки (suspilne.media)
В городах и общинах украинцы приносят игрушки, сладости и цветы к местам чествования памяти в знак поддержки Кривого Рога.
Фото: в Прилуках почтили память погибших в Кривом Роге (t.me/priluki)
Вечером 4 апреля россияне атаковали баллистикой Кривой Рог. Вражеская ракета с кассетными боеприпасами взорвалась в воздухе. Под ударом был жилой массив, в частности, детская площадка.
В результате циничной атаки врага погибли 18 человек. Среди жертв девять детей. Пострадали более 70 человек.
Через несколько часов после ракетного удара оккупанты атаковали Кривой Рог дронами. В результате атаки дронов погибла женщина, еще семь человек ранены.
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