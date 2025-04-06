По Украине отменяют развлекательные мероприятия в знак траура по погибшим в Кривом Роге

В воскресенье, 6 апреля, в общинах и городах Украины объявили День траура по погибшим в результате ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля. В результате террористического акта россиян погибли 18 человек, девять из них - дети. Самому маленькому было три года.

Киевская городская госадминистрация сообщила, что в столице сегодня, 6 апреля, приспустили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий.

Накануне мэр Николаева Александр Сенкевич также отмечал, что в городе будут отменены развлекательные мероприятия.

В Харьковской области объявлен трехдневный траур по погибшим в Кривом Роге и Харькове. Местные театры и торговые центры отмены проведения мероприятий. В связи с трауром сегодня также отменены все представления в одесских театрах

В Калуше Ивано-Франковской области отменили два концерта в знак траура по погибшим от российской атаки на Кривой Рог.

Жители Кривого Рога продолжают нести цветы и игрушки к месту атаки, на детскую площадку.

Фото: в Кривом Роге чтят память жертв российской атаки (suspilne.media)

В городах и общинах украинцы приносят игрушки, сладости и цветы к местам чествования памяти в знак поддержки Кривого Рога.

Фото: в Прилуках почтили память погибших в Кривом Роге (t.me/priluki)