В Украине не будут отменять ГСН о сооружениях гражданской защиты, укрытий должно стать больше

В государственные строительные нормы (ГСН) относительно сооружений гражданской защиты могут внести определенные изменения при условии конструктивных предложений от профильной среды и рынка. Речь идет о длине и высоте эвакуационных выходов, емкости резервуара для воды, а также требования обустройстве универсального санитарно-гигиенического помещения.

"Одна из базовых задач в условиях войны – создание всех необходимых условий для развития сети защитных сооружений гражданской защиты. Именно для этого мы ввели ГСН "Защитные сооружения гражданской защиты" ГСН В.2.2-5:2023 . Они учитывают реалии военного времени и международный опыт по устройству сооружений гражданской защиты. Это четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений, а также реконструкции и капитальному ремонту уже существующих”, - отметила Елена Шуляк.

Она пояснила, что действующие ГСН по сооружениям гражданской защиты разрабатывались по заказу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) с учетом масштабов разрушений в результате российской вооруженной агрессии. Согласно им, все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, садов должны предусматривать наличие правильно обустроенных защитных сооружений.

В настоящее время к разработчикам ГСН поступает множество обращений по корректировке этих норм. В частности, по использованию более легких конструкций и возможности не размещать объекты под землей. Однако о переписывании ГСН с нуля речь не идет.

“Я не думаю, что сегодня есть кто-то, кто возьмет на себя ответственность отменить ГСН, которые начали действовать с первого ноября прошлого года. Их основной заказчик – ГСЧС, поскольку именно от них зависит, как работает украинская система гражданской защиты. Конечно, было много обращений по поводу изменения этих норм. Например, были предложения по использованию более легких конструкций или даже не размещения под землей. Но учитывая то вооружение, которое применяет против нас Россия, мы еще много лет будем строить систему гражданской защиты, укрытия, сооружения двойного назначения, сколько бы это ни стоило. Я считаю, что последних следует строить как можно больше. Речь идет, например, о сооружениях, которые можно использовать как паркинги, когда нет бомбардировок”, - отметила Шуляк.

При этом она отметила, что Парламент готов рассматривать предложения по адаптации действующих ГСН, но только при условии, что они конструктивны. Речь идет, в частности, о нескольких ключевых параметрах, которые можно просмотреть. На первом месте – длина и высота эвакуационных выходов, ведь их нужно проектировать сразу и это значительные капиталовложения. Также есть вопросы и к емкости резервуаров для воды, а также к устройству универсального санитарно-гигиенического помещения. Пока такое помещение должно быть на каждые 200 человек, но этот показатель необходимо уточнять. Возможно, отметила парламентария, нужно предусмотреть большее количество санитарных зон, однако предварительно следует провести детальные просчеты.

“Мы прислушиваемся ко всем предложениям, более того, профильное министерство активно работает над возможными изменениями, но повторюсь – в нашем случае следует рассматривать только конструктивные предложения. Например, приходят люди, утверждающие, что ГСН плохие, поскольку согласно им в одном месте будет очень много людей, поэтому нужны новые ГСН, в которых предусмотрели индивидуальные бетонные капсулы под каждого человека, зарытые на определенном расстоянии друг от друга. Возможно, в теории это выглядит и реально, однако на практике нет. Поэтому отмена ГСН ради предусматривающих это новых у нас не будет”, - подытожила нардерка.