В Украине школы на два дня уходят на "дистанционку": где именно и в чем причина

Ряд школ в Украине переходят на дистанционное обучение учащихся 8 и 9 мая. Педагоги отмечают, что это необходимо из соображений безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент образования Черкасского городского совета, Каневский городской совет, и председателя Одесской ОГА Сергея Братчука.
В департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета сообщили, что 8 и 9 мая на дистанционную форму обучения перейдут все учреждения общего среднего образования в городе. Это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Украине.
"Просим всех участников образовательного процесса быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких", - добавили в департаменте.
В Каневе тоже все школы переходят на два дня на "дистанционку", как отмечают в мэрии. Соответствующее решение во вторник, 7 мая, приняли члены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране и в Черкасской области, в частности, 8-9 мая этого года учреждения общего среднего образования Каневской общины перейдут на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Зато в Одессе 8 и 9 мая "дистанционку" в школах вводить не будут. Председатель Одесской ОГА Сергей Братчук опроверг информацию о дистанционном обучении, которую распространили местные паблики.
"По ряду телеграм-каналов распространяется информация о якобы дистанционном обучении в школах Одессы 8 и 9 мая. Эта информация направлена на дестабилизацию ситуации в городе. Никаких изменений в учебном процессе в эти дни не запланировано", - подчеркнул Братчук.
Напомним, в Украине 7 мая участились воздушные тревоги, а ночью Россия нанесла очередной комбинированный удар. Стоит отметить, что оккупанты активизировались в канун так называемого "перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным.
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона также заявил, что это российский террор нацелен на то, чтобы давить на украинцев.
Кроме того, сегодня российские паблики снова распространили очередную "пугалку". Якобы российский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны РФ "определить цели для удара "Орешником" по Киеву". Так Кремль якобы готовится ответить на некие "провокации" Украины, если не будет согласия на трехдневное "перемирие" Путина до 9 мая.
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