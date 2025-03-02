В Украине мошенники подменяют QR-коды для похищения банковских данных: как не стать жертвой

В Украине участились случаи мошенничества с использованием QR-кодов для похищения банковских данных граждан. Злоумышленники применяют фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы, заставляя жертв вводить свои платежные реквизиты.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины рассказывает, как не стать жертвой мошенников.
Мошенники размещают поддельные QR-коды в общественных местах: на паркоматах, в общественном транспорте, заведениях питания и других местах, где люди часто используют бесконтактные платежи. После сканирования таких кодов пользователи попадают на фейковые сайты, где их просят ввести персональные данные, номера карт, CVV-коды или другую конфиденциальную информацию.
Киберполиция призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности:
Также отмечается, что для безопасной оплаты через QR-код достаточно ввести номер карты и CVV/CVC-код. Если система требует дополнительные личные данные, это может свидетельствовать о мошенничестве.
Кроме подмены QR-кодов, злоумышленники используют и другие схемы мошенничества, в частности фишинговые сайты, массовые рассылки по электронной почте и SMS, обман при онлайн-торговле, фальшивые звонки от банков и мобильных операторов, а также сломанные аккаунты в соцсетях, из которых направляются просьбы о финансовой помощи.
Киберполиция принимает меры для противодействия мошенникам и уже удалось значительно уменьшить количество финансовых преступлений. В отдельных случаях удается вернуть средства пострадавшим, хотя этот процесс может занимать определенное время. Гражданам рекомендуют соблюдать кибергигиену и быть особенно осторожными при осуществлении платежей онлайн.
Напомним, мошенники в Украине стали чаще перевыпускать SIM-карты без ведома владельцев, чтобы получить доступ к их банковским счетам и личным данным. Злоумышленники используют методы социальной инженерии и фишинговые сайты для сбора необходимой информации. Получив контроль над номером телефона, они могут снимать средства со счетов, оформлять кредиты и получать доступ к личным аккаунтам. РБК-Украина рассказывало, как уберечь свои данные от мошенников.
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