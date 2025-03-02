В Украине мошенники подменяют QR-коды для похищения банковских данных: как не стать жертвой

Мошенники размещают поддельные QR-коды в общественных местах: на паркоматах, в общественном транспорте, заведениях питания и других местах, где люди часто используют бесконтактные платежи. После сканирования таких кодов пользователи попадают на фейковые сайты, где их просят ввести персональные данные, номера карт, CVV-коды или другую конфиденциальную информацию.

Киберполиция призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности:

сканировать QR-коды только из проверенных источников;

проверять наклейки на наличие следов подмены;

использовать функцию предварительного просмотра ссылки перед переходом;

обращать внимание на URL-адрес сайта и его интерфейс после открытия;

использовать настройки браузера для блокировки вредоносных сайтов.

Также отмечается, что для безопасной оплаты через QR-код достаточно ввести номер карты и CVV/CVC-код. Если система требует дополнительные личные данные, это может свидетельствовать о мошенничестве.

Кроме подмены QR-кодов, злоумышленники используют и другие схемы мошенничества, в частности фишинговые сайты, массовые рассылки по электронной почте и SMS, обман при онлайн-торговле, фальшивые звонки от банков и мобильных операторов, а также сломанные аккаунты в соцсетях, из которых направляются просьбы о финансовой помощи.

Киберполиция принимает меры для противодействия мошенникам и уже удалось значительно уменьшить количество финансовых преступлений. В отдельных случаях удается вернуть средства пострадавшим, хотя этот процесс может занимать определенное время. Гражданам рекомендуют соблюдать кибергигиену и быть особенно осторожными при осуществлении платежей онлайн.