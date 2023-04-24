В Украине расширили запрет символики российского нацизма

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о номерных знаках транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поставную от 21 апреля 2023 г. №367. .

Согласно постановлению на номерных знаках запрещена "символика коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину". Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла изменения в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Законом запрещается публичное использование символики российской имперской политики.