В Украине расширили список запрещенных сайтов с пиратскими медиасервисами: детали

Это сделано в связи с выявлением новых ресурсов, через которые эти сервисы оставались доступными для пользователей.

В обновленном перечне аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора добавлены технические параметры вебсайтов, которые обеспечивают доступ к запрещенным платформам:

Baskino - добавлено 33 новых домена, среди которых baskino.fm, baskino.se, baskino.biz;

- добавлено 33 новых домена, среди которых baskino.fm, baskino.se, baskino.biz; Filmix - добавлено 13 новых доменов, включая filmix.ws, filmix.live, filmix.pro;

- добавлено 13 новых доменов, включая filmix.ws, filmix.live, filmix.pro; HD REZKA - список пополнился 40 новыми веб-сайтами, такими как rezka.biz, hdrezka.club, hdrezka.vip, hd-rezka.one и другие.

Национальный совет в течение трех рабочих дней проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, о необходимости ограничения доступа к указанным ресурсам.

Поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны принять соответствующие меры для блокировки указанных веб-сайтов.

На сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 27 медиасервисов, доступ к которым должен быть ограничен для защиты информационного пространства Украины.