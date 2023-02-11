RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу

Фото: в Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство расширило список мужчин и женщин среди госслужащих, имеющих возможность уехать за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения", - пишет пресс-служба.

Для выезда за границу необходимо иметь при себе:

  • загранпаспорт,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины, со своей стороны, должны дополнительно иметь при себе документ, подтверждающий статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине